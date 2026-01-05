ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر

أعلنت ألمانيا إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر تضمنت 10 آلاف كيس نوم و7500 مجموعة أدوات نظافة، نُقلت جواً في رحلتين يومي 2 و3 يناير 2026.

وأوضحت أن المساعدات ستُنقل من العريش إلى حدود القطاع لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية والتبرعات، في إطار الشحنة الـ21 منذ أكتوبر 2023، مع تأكيد برلين استمرار التزامها الإنساني تجاه سكان غزة.

وفي وقت سابق، أكد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار دورها الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القافلة التاسعة بعد المئة من المساعدات الإنسانية تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بإشراف الهلال الأحمر المصري، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها سكان القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تضم مواد غذائية متنوعة، من بينها الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب ألبان الأطفال، فضلًا عن مساعدات إيوائية تشمل الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين والخيام، كما تحتوي الشاحنات على كميات من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، بما يسهم في إنارة المخابز والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي نتيجة استقبال ميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي خلال الفترة الماضية لعدد كبير من السفن والطائرات المحملة بالمعونات من مختلف دول العالم.