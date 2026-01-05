قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر

فرناس حفظي

أعلنت ألمانيا  إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر تضمنت 10 آلاف كيس نوم و7500 مجموعة أدوات نظافة، نُقلت جواً في رحلتين يومي 2 و3 يناير 2026. 

وأوضحت أن المساعدات ستُنقل من العريش إلى حدود القطاع لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية والتبرعات، في إطار الشحنة الـ21 منذ أكتوبر 2023، مع تأكيد برلين استمرار التزامها الإنساني تجاه سكان غزة.

وفي وقت سابق، أكد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار دورها الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القافلة التاسعة بعد المئة من المساعدات الإنسانية تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بإشراف الهلال الأحمر المصري، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها سكان القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تضم مواد غذائية متنوعة، من بينها الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب ألبان الأطفال، فضلًا عن مساعدات إيوائية تشمل الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين والخيام، كما تحتوي الشاحنات على كميات من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، بما يسهم في إنارة المخابز والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي نتيجة استقبال ميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي خلال الفترة الماضية لعدد كبير من السفن والطائرات المحملة بالمعونات من مختلف دول العالم.

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

