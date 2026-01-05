تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ109 من مصر تمهيدا لدخولها غزة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يوضح تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ109 من مصر تمهيدا لدخولها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفدا فلسطينيا برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية مواصلة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.