استجابةً لأولياء الأمور.. تعليم جنوب سيناء يمد فترة تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء مد فترة التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنح كل طالب حقه كاملًا.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن القرار جاء استجابةً لرغبات عدد من أولياء الأمور، مشيرةً إلى أن الموعد السابق لانتهاء تلقي طلبات التظلم كان يوم الثلاثاء 18 فبراير، قبل أن يتم مد الفترة أسبوعًا إضافيًا لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم.

وأوضحت أن الطالب وولي أمره يحق لهما الاطلاع على صورة من ورقة الإجابة داخل كنترول الشهادة الإعدادية، مع تدوين الملاحظات، مؤكدةً أنه تم تشكيل لجان متخصصة برئاسة الموجّه العام لكل مادة، لفحص التظلمات بدقة وشفافية، وضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضافت أنه تم إخطار جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بقرار المد، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب جنوب سيناء.