أحمد دياب: الدوري المصري غير قابل للتشفير ولا أفكر فى كرسى رئاسة الاتحاد
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
محافظات

استجابةً لأولياء الأمور.. تعليم جنوب سيناء يمد فترة تظلمات الشهادة الإعدادية

ايمن محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء مد فترة التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنح كل طالب حقه كاملًا.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن القرار جاء استجابةً لرغبات عدد من أولياء الأمور، مشيرةً إلى أن الموعد السابق لانتهاء تلقي طلبات التظلم كان يوم الثلاثاء 18 فبراير، قبل أن يتم مد الفترة أسبوعًا إضافيًا لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم.

وأوضحت أن الطالب وولي أمره يحق لهما الاطلاع على صورة من ورقة الإجابة داخل كنترول الشهادة الإعدادية، مع تدوين الملاحظات، مؤكدةً أنه تم تشكيل لجان متخصصة برئاسة الموجّه العام لكل مادة، لفحص التظلمات بدقة وشفافية، وضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضافت أنه تم إخطار جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بقرار المد، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب جنوب سيناء.

