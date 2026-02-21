قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عصمت يتفقد محطة الربط الكهربائي المصرى السعودى بمدينة بدر ويتابع الاختبارات تمهيدا للتشغيل وإطلاق التيار

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى محطة الربط الكهربائي المصرى السعودى جهد 500 كيلوفولت تيار مستمر  بمدينة بدر، وتفقد المحطة التى تعد الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الاوسط من حيث الحجم، وتكنولوجيا التصنيع، والتشغيل، والاستخدام، على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية، ووقف على الواقع الفعلي للانتهاء من كافة الأعمال، واستمرار مرحلة الاختبارات تمهيدا للتشغيل خلال الأسابيع المقبلة.

تفقد الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض العضو المتفرع للمنطقة الشمالية، أقسام المحطة ومركز التحكم والتشغيل وتابع إنهاء مراحل الاختبار لجميع المعدات وكافة المهمات ومكونات المحطة تمهيدا لبدء تشغيل المشروع والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة فى مصر والسعودية خلال الأسابيع المقبلة، فى إطار رؤية الدولة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية، واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ اعمال الاختبارات والمخطط الزمنى ومواعيد التشغيل وإطلاق التيار ، وكذلك الانتهاء من اختبارات التشغيل لمحطة محولات بدر ومحطة سكاكين طابا2، والخط الهوائي ( بدر / طابا2) جهد 500 ك.ف بطول حوالي ( 320 كم )، وكذلك الكابلات البحرية والأرضية، والتركيبات للمهمات وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمال التغذية الكهربية بالـ ( AC - DC )، وتشغيل لوحات التحكم والتجارب الخاصة بنهايات الكابلات، وإختبارات لوحات التحكم، وشبكة الصرف والمياه، والألياف الضوئية ( OPGW)، وغيرها من مجريات إنجاز المحطات وخط الربط استعدادا لبدء التشغيل والربط على الشبكة الكهربائية.

قال الدكتور محمود عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي تعدّ جسوراً من الطاقة الكهربائية للربط بين الدول وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون وتحقيق المنفعة المشتركة والتكامل الاقتصادي، سيما مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، الذي يربط بين البلدين الشقيقين، ويأتي فى إطار العمل على إنشاء شبكة كهربائية متكاملة تربط بين الدولتين، وما ينتج عنه من تبادل للطاقة الكهربائية بكفاءة ومرونة تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، إنطلاقا من رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود، موضحا استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية وبدء التشغيل، فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود، والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط كهربائي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.


جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينهم خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الربط الكهربائي المصرية لنقل الكهرباء الربط الكهربائي مع السعودية

