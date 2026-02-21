قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
محافظات

تحت شعار بناء جيل.. تنفيذ اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء بأسيوط

محافظ أسيوط يتابع جهود الشباب والرياضة.. وتنفيذ اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل"
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الاستثمار في النشء يمثل حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية البرامج التوعوية والتأهيلية التي تستهدف إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

جاء ذلك في إطار متابعته لجهود مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والتي نظمت فعاليات اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء – النسخة الرابعة تحت شعار "بناء جيل" للعام 2025/2026، وذلك بمركز التنمية الشبابية بأبنوب، بالتعاون بين إدارة تنمية النشء بالمديرية، والإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبمشاركة 500 من النشء من مختلف مراكز المحافظة، وبحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح محافظ أسيوط أن النسخة الرابعة من البرنامج تستهدف إعداد قيادات مستقبلية من النشء، وتأهيلهم عبر حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الحيوية، من بينها بناء الإنسان المصري وجودة التعليم، وتعزيز الهوية الوطنية والمشاركة السياسية، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والأمن المجتمعي ومواجهة السلوكيات السلبية، إلى جانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات حوارية وتدريبية تفاعلية، حاضر خلالها نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتور عصام بدري أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط، والدكتور أحمد محمد صالح مدرس تنظيم المجتمع بالكلية ذاتها، إلى جانب مصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة أبنوب، وسيد أبو الحسن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وحسام عبد السلام مدير إدارة شباب أبنوب، حيث شهدت الجلسات نقاشات موسعة مع المشاركين حول القضايا المطروحة.

واختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات التي أكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج شاملة لبناء شخصية النشء، وتحصينهم ضد الظواهر السلبية مثل الشائعات والانغلاق الفكري، مع تعزيز وعيهم بالمشروعات القومية الجارية، ودورهم المستقبلي في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط في ختام تصريحاته أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين النشء وصقل مهاراتهم، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على أرض أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط الاستثمار الجمهورية الجديدة البرامج التوعوية الشباب والرياضة بناء جيل مركز التنمية الشبابية بأبنوب التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر الهجرة غير الشرعية

