محافظ أسيوط يقود حملة إزالة لبناء مخالف بشارع محمد مكارم بحي غرب

قاد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حملة ميدانية لإزالة أعمال بناء مخالفة بحي غرب مدينة أسيوط

وذلك خلال جولة تفقدية في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع بشوارع الحي، في تحرك عملي يؤكد أن الانضباط العمراني وتطبيق القانون يأتيان على رأس أولويات المرحلة الحالية يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب.

حيث تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بعقارين متجاورين بشارع متفرع من شارع محمد علي مكارم بمنطقة شركة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، بعد ثبوت مخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لهما.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، باستخدام الحفار التابع لوحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، بالتنسيق مع معدات حي غرب، وتحت إشراف ميداني مباشر لضمان التنفيذ الكامل وعدم الإبقاء على أي مظاهر للمخالفة.

وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات في منظومة البناء، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، ومنعًا لعودة مظاهر البناء العشوائي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار الحملات الدورية بكافة الأحياء والمراكز، للتعامل الحاسم مع أي مخالفات، بما يرسخ هيبة الدولة ويحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين وصونًا للتخطيط العمراني ومنعًا للعشوائيات.