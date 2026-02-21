قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
محافظات

محافظ أسيوط يقود حملة إزالة لبناء مخالف بشارع محمد مكارم بحي غرب

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

 قاد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حملة ميدانية لإزالة أعمال بناء مخالفة بحي غرب مدينة أسيوط

 وذلك خلال جولة تفقدية في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع بشوارع الحي، في تحرك عملي يؤكد أن الانضباط العمراني وتطبيق القانون يأتيان على رأس أولويات المرحلة الحالية يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب.

 حيث تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بعقارين متجاورين بشارع متفرع من شارع محمد علي مكارم بمنطقة شركة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، بعد ثبوت مخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لهما. 

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، باستخدام الحفار التابع لوحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، بالتنسيق مع معدات حي غرب، وتحت إشراف ميداني مباشر لضمان التنفيذ الكامل وعدم الإبقاء على أي مظاهر للمخالفة. 

وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات في منظومة البناء، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، ومنعًا لعودة مظاهر البناء العشوائي. 

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار الحملات الدورية بكافة الأحياء والمراكز، للتعامل الحاسم مع أي مخالفات، بما يرسخ هيبة الدولة ويحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين وصونًا للتخطيط العمراني ومنعًا للعشوائيات.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة أعمال بناء مخالفة حي غرب مدينة أسيوط إزالة لأعمال بناء الإزالة الفورية

