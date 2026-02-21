مدير الصحة العالمية: ندعو إلى وقف فوري للهجمات على القطاع الصحي في السودان

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي في السودان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “وثقنا خلال أول 50 يوما من 2026 مقتل 69 شخصا في الهجوم على مرافق صحية”.

وأصدرت دول غربية عديدة، الأربعاء، بيانا مشتركا يدعو المتمردين في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ويدين الهجمات العنيفة ضد المدنيين والبنية التحتية في ولايتي كردفان ودارفور.

البيان وقّعه وزراء خارجية 24 دولة منضوية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وآيسلندا والنروج ونيوزيلندا، وكذلك مفوّضة أوروبية ومسئول سويسري يعنى بالشأن الإنساني.

ووفق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية، فقد عبرت الأطراف الموقعة عن "بالغ القلق إزاء استمرار الهجمات غير المشروعة المميتة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية، في ظل استمرار القتال العنيف في ولايتي كردفان ودارفور".