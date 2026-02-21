مرشحان يعتذران عن الترشح لرئاسة حزب المحافظين.. ويعلنان دعمهما لأكمل قرطام

أعلن عدد من المرشحين لرئاسة حزب المحافظين الاعتذار عن خوض انتخابات رئاسة حزب المحافظين.

في البداية، أعلن محمد خطاب، القيادي بحزب المحافظين، قراره بعدم الاستمرار في سباق الترشح على منصب رئيس الحزب، كما أعلن شريف النمر اعتذاره عن خوض انتخابات نائب رئيس الحزب، وذلك في إطار ما وصفه بـ«المسئولية السياسية» وتقديرًا لخصوصية المرحلة التي يمر بها الحزب.

وأوضح خطاب والنمر، في بيان مشترك موجّه إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية والمكتب الإعلامي، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للمشهد السياسي، وإيمانًا بأن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا واضحًا خلف رؤية موحدة تعزز استقرار الحزب وتدعم مساره المؤسسي.

وأعلنا دعمهما الكامل للمهندس أكمل قرطام في ترشحه لمنصب رئيس الحزب، وتأييدهما لترشح عمرو الشريف لمنصب نائب رئيس الحزب.

وشدد البيان على ثقة "خطاب والنمر" في قدرة قائمة قرطام على قيادة المرحلة المقبلة بروح جماعية ومسئولية سياسية.

وأكد البيان أن التنافس داخل الحزب يظل تعبيرًا صحيًا عن الحيوية المؤسسية والديمقراطية الداخلية، بما يسهم في تعزيز حضوره ودوره في المشهد السياسي خلال الفترة القادمة.

واختتم البيان بالتأكيد على العمل يدًا واحدة من أجل مستقبل أقوى لحزب المحافظين، مع خالص التمنيات بالتوفيق للجميع.

كما تقدم المهندس عماد الشريف، القيادي بحزب المحافظين، بطلب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لسحب أوراق ترشحه من انتخابات رئاسة الحزب، فيما أعلن المهندس فيصل سالم اعتذاره عن الترشح لمنصب نائب رئيس الحزب.

وأعلن الشريف وسالم، في بيان مشترك أرسل إلى "لجنة الانتخابات" و"المكتب الإعلامي"، دعمهما لترشح المهندس أكمل قرطام لرئاسة الحزب، وعمرو الشريف لمنصب نائب الرئيس.

وقال عماد الشريف إن قراره يأتي حرصًا على وحدة الصف الحزبي وتغليبًا للمصلحة العليا للحزب، ودعمًا لمسار التوافق والعمل المؤسسي بما يضمن استقرار الحزب واستمرار مسيرته.

وأعرب عن تقديره لأعضاء حزب المحافظين الذين ساندوه منذ إعلان ترشحه، مؤكدًا اعتزازه بثقة زملائه واستمرار دعمه لكل الجهود التي تخدم الحزب وأعضائه، والعمل بروح الفريق لتعزيز حضوره في المشهد السياسي.

من جانبه، أوضح فيصل سالم أن اعتذاره عن الترشح جاء عقب إعلان أكمل قرطام خوض انتخابات رئاسة الحزب، مشيرًا إلى أن "قرطام يمتلك سجلا حافلا من تحمل الأعباء على مدار العقد ونصف الماضي داخل الحزب" لافتاً إلى أنه الأجدر بقيادته خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تمر به الحياة الحزبية في مصر من ظروف تتطلب قيادة حكيمة.

وشدد سالم على أن المنافسة داخل الحزب كانت وستظل تعبيرًا صحيًا عن الديمقراطية الداخلية، وأن الهدف المشترك هو تعزيز دور الحزب سياسيًا وتنظيميًا خلال الفترة القادمة.