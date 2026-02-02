حزب المحافظين يجتمع لمناقشة استعدادات عقد الجمعية العمومية.. صور

عقدت قيادات حزب المحافظين اجتماعها الدوري، لمتابعة آخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية ورؤية الحزب خلال الفترة المقبلة.

وجرى توجيه الدعوة إلى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، لحضور الاجتماع، في إطار حرص قيادات الحزب على التنسيق المباشر مع رئاسة الحزب، والاستماع إلى رؤيته بشأن المرحلة المقبلة، وبحث أولويات العمل السياسي والتنظيمي، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لعقد الجمعية العمومية وما تمثله من استحقاق تنظيمي مهم في مسار الحزب.

وجرى خلال اللقاء استعراض لجنة انتخابات حزب المحافظين آخر الاستعدادات الخاصة بعقد الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخريطة الزمنية لإجراءات الحزب، بدءًا من فتح باب الترشح وحتى موعد عقد الانتخابات، في إطار الالتزام باللوائح التنظيمية وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الحزب.

وأكد قرطام أن الفترة المقبلة تمثل مرحلة مفصلية في مسار الحزب، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه قوى المعارضة، مشددًا على أهمية البناء على الجهود السابقة وتكثيف العمل السياسي والتنظيمي.

كما شدد رئيس الحزب على ضرورة تفعيل دور هيئات الحزب المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة وإصدار أوراق السياسات التي تعبر عن رؤية الحزب تجاه القضايا العامة.



وفي السياق ذاته، أكد قرطام أهمية جذب أعضاء جدد وتوسيع القاعدة الحزبية، مع التركيز على تعزيز دور الشباب خلال المرحلة المقبلة، باعتبارهم عنصرًا فاعلًا في تطوير العمل الحزبي وضخ دماء جديدة في صفوفه.