تقرير يرصد تواصل حركة الشاحنات الإغاثية لمساعدة غزة

قال زياد قاسم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري، إن حركة الشاحنات الإغاثية ما زالت مستمرة في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن عدداً من الشاحنات تحرّك بالفعل من معبر رفح في اتجاه الأراضي الفلسطينية، حيث تتجه أولاً إلى منطقة العوجة لإجراء ما يُعرف بعمليات المطابقة والمراجعة، قبل أن تواصل طريقها إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولاتها من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

وأضاف قاسم أن القافلة الحالية، وهي القافلة التاسعة بعد المئة، تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية، التي تنوعت بين السلال الغذائية والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، كما تشمل القافلة كميات كبيرة من المواد البترولية ومواد الإيواء، مثل الخيام والأغطية والمراتب والملابس الشتوية، في ظل الاحتياجات المتزايدة داخل قطاع غزة.