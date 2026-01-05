رئيس حزب الكتائب اللبناني يدعم الاحتجاجات في إيران

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، يوم الاثنين عن دعمه للاحتجاجات في إيران، حيث أكد أن الإيرانيين يخوضون معركة تاريخية، من أجل الحرية، ومن أجل حقوق الإنسان ولا سيما حقوق النساء، ومن أجل الديمقراطية والكرامة.

الاحتجاجات في إيران

وقال رئيس حزب الكتائب اللبناني "إنها معركة ضد الفقر، وضد الظلامية، وضد العنف اليومي الذي تفرضه أيديولوجيا متوحشة، وهي أيضًا معركة ضد التحويل المنهجي للثروة الوطنية الإيرانية لتمويل زعزعة استقرار المنطقة، بدلاً من أن تكون في خدمة الشعب الإيراني.

وأشار الجميل إلى أنه وفوق كل ذلك، هي معركة ضد استخدام أموال المواطنين الإيرانيين لتمويل حزب الله في لبنان، وضد استغلال الأراضي اللبنانية وأرواح اللبنانيين لحماية النظام الإيراني من أي تهديد خارجي". وأضاف أن النظام الإيراني اختطف لبنان عبر حزب الله منذ أكثر من عقدين.