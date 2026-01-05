غدا.. رئيس الوزراء الماليزي يزور تركيا للاجتماع بأردوغان

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم سيجري زيارة رسمية إلى تركيا بدءا من غد الثلاثاء وحتى 8 يناير، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء تونكو ناشرول أبايدة- في تصريحات بثتها صحيفة "مالاي ميل" الماليزية- إنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الماليزي بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ للمشاركة في رئاسة اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة تعكس التزام تركيا وماليزيا بتعزيز التعاون الاستراتيجي بطريقة أكثر شمولية وهيكلية.

كما ستشمل الزيارة عقد مشاورات بشأن التعاون في مختلف المجالات التي تشمل الاستثمار والصناعة العسكرية والتكنولوجيا والتعليم.