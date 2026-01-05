يشعر بالقلق.. جوتيرش يعلق على الأوضاع في فنزويلا بعد اعتقال مادورو

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيور جوتيريش، يوم الاثنين أنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى لكيفية إدارة العلاقات بين الدول.

جوتيرش يشعر بالقلق

وأضاف في كلمة له قرأتها الدبلوماسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "تأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب فترة من التوترات المتصاعدة، بدأت في منتصف أغسطس".

وتابع "كما نوقش في هذا المجلس في مناسبتين سابقتين، فقد شددت مرارًا على ضرورة الاحترام الكامل من جانب الجميع للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكل أساس صون السلم والأمن الدوليين".

واختتم جوتيرش كلمته بالقول "لا يزال يساورني قلق بالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي".

واعتقلت قوات أمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته السبت الماضي، خلال عملية راح ضحيتها عشرات الأشخاص من بينهم مدنيين جراء الانفجارات التي ضربت العاصمة كاركاس إلى جانب عدد من المناطق الأخرى.

واقتيد مادورو وزوجته إلى نيويورك، وخرج الاثنين إلى المحكمة ليحاكم بتهمة تهريب المخدرات.