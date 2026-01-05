بكين تحث الولايات المتحدة على عدم استخدام "التهديد الصيني" لتبرير التحرك نحو جرينلاند

دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى التوقف عن استخدام ما وصفته بـ«التهديد الصيني» ذريعة لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا سيما السعي إلى بسط السيطرة على جزيرة جرينلاند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان- في تصريح صحفي نشرته الحكومة الصينية- إن على واشنطن «التوقف عن استغلال ما يسمى بالتهديد الصيني كأداة لخدمة أجندتها الخاصة».

وجاءت تصريحات لين تعليقاً على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، تحدث فيها عن ضرورة حصول الولايات المتحدة على جرينلاند، مبررا ذلك بأن الجزيرة محاطة بسفن صينية.

وكان ترامب قد قال، في اليوم السابق، إن جرينلاند تمثل أهمية للولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس بسبب مواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن سفناً روسية وصينية تنتشر على طول سواحل الجزيرة، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية.