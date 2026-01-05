زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال نقاش في الجلسة العامة للكنيست عُقد بمبادرة أربعين نائبا وبحضوره، معتبرا أن الحكومة فشلت في تحسين مستوى حياة المواطنين.



وقال لابيد إن السؤال الجوهري المطروح أمام الإسرائيليين يتمثل في ما إذا كان المواطنون يعيشون اليوم حياة أفضل أم أسوأ، مؤكدا أن هذا المعيار يشكل الاختبار الحقيقي لأداء الحكومة، وأضاف مخاطبا نتنياهو: "أثناء زيارتك للولايات المتحدة، الجنوب الإسرائيلي كان يحترق، فيما جاءت بئر السبع في ذيل ترتيب مدن البلاد من حيث مستوى الأمن الشخصي".



وأشار زعيم المعارضة إلى تسجيل ارتفاع حاد في معدلات الجرائم الجنسية، بلغ نحو 45%، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس تدهورا خطيرا في الوضع الأمني والاجتماعي، خاصة في مناطق الجنوب.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزمون بإعادة آخر جثمان من غزة ونعمل على الأمر في هذه الأثناء، و أضاف تحدثنا أنا وترامب كثيرا بشأن إعادة آخر جثمان رهينة إسرائيلي من غزة.

وتابع نتنياهو قائلا، الرئيس ترمب أكد التزامه بتفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من غزة.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن موقفي أنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضح، ولن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي، أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، تعليقًا على لقاء رئيس المخابرات المصرية العامة، بنائب رئيس دولة فلسطين ورئيس المخابرات الفلسطينية، إن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات السياسية الراهنة.