نتنياهو: ترامب أكد التزامه بنزع سلاح حركة حماس

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ترامب أكد التزامه بنزع سلاح حركة حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نتنياهو: ملتزمون بإعادة آخر جثمان من غزة.

وفي سياق متصل، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا ، إن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن لا تمثل أكثر من 30% من الاحتياجات الأساسية، خاصة ما يتعلق بتوفير الخيام للنازحين.

وأضاف الشوا ، في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) ، أن حوالي 60 إلى 70 ألف خيمة دخلت غزة في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى نحو 300 ألف خيمة، مشيرًا إلى أن الخيام ليست الحل الأمثل للأزمة الحالية خاصة مع فقدان مقومات التدفئة مثل: الطاقة والملابس الشتوية، التي تتوفر بكميات محدودة للغاية.