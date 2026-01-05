قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
نتنياهو: إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية ، كما أضاف نتنياهو قائلا: موقفي أنا وترمب تجاه إيران مشترك ولن نسمح بتخصيب اليورانيوم، ولن نسمح أيضا بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية.

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تشكيل فريق تفاوض جديد لإدارة المحادثات مع سوريا، برئاسة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك المسار التفاوضي المتعثر بين الجانبين.

وبحسب الموقع، من المقرر أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين، لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن المحادثات ستستمر لمدة يومين.

ويشارك في الجولة الجديدة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب وفد إسرائيلي يضم مجموعة من المفاوضين الجدد، وذلك في خامس جولة تفاوضية بين الطرفين، لكنها الأولى منذ نحو شهرين.

وتأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، بهدف التوصل إلى اتفاق يسهم في استقرار الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وقد يشكل لاحقًا مدخلًا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

ويقود الوساطة في هذه الجولة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم براك، فيما كانت الجولات السابقة قد تعثرت بسبب خلافات جوهرية بين الطرفين، إضافة إلى استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين السابق رون ديرمر.

وتركز المفاوضات الحالية على التوصل إلى اتفاق أمني يشمل نزع السلاح من جنوب سوريا، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السورية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024


 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران تخصيب اليورانيوم الصواريخ البالستية

