أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تشكيل فريق تفاوض جديد لإدارة المحادثات مع سوريا، برئاسة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك المسار التفاوضي المتعثر بين الجانبين.

وبحسب الموقع، من المقرر أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين، لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن المحادثات ستستمر لمدة يومين.

ويشارك في الجولة الجديدة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب وفد إسرائيلي يضم مجموعة من المفاوضين الجدد، وذلك في خامس جولة تفاوضية بين الطرفين، لكنها الأولى منذ نحو شهرين.

وتأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، بهدف التوصل إلى اتفاق يسهم في استقرار الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وقد يشكل لاحقًا مدخلًا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

ويقود الوساطة في هذه الجولة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم براك، فيما كانت الجولات السابقة قد تعثرت بسبب خلافات جوهرية بين الطرفين، إضافة إلى استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين السابق رون ديرمر.

وتركز المفاوضات الحالية على التوصل إلى اتفاق أمني يشمل نزع السلاح من جنوب سوريا، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السورية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024