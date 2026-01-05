قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس كولومبيا يهاجم ترامب: تجاوز ما لم يفعله هتلر أو نتنياهو

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا
القسم الخارجي

شن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجوم حاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا، معتبرًا أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في تاريخ القارة الأمريكية.

وقال رئيس كولومبيا، إن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة «لم يفعله حتى بنيامين نتنياهو أو أدولف هتلر أو فرانكو أو سالازار»، ووصف الضربة بأنها تجاوز غير مسبوق للأعراف الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت، بحسب وصفه، «أول دولة في التاريخ البشري تقصف عاصمة في أمريكا الجنوبية»، معتبرًا أن قصف فنزويلا سيظل «وصمة عار رهيبة» في سجل واشنطن، ولن تنساها أجيال متعاقبة من شعوب القارة.

وأكد الرئيس الكولومبي أن تداعيات الهجوم تتجاوز فنزويلا، داعيًا إلى موقف موحد من دول أمريكا اللاتينية، ومشددًا على أن أي تحالف إقليمي يجب أن يضع رفض استهداف دول القارة «فوق كل اعتبار».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا سياسيًا وأمنيًا متصاعدًا، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى تعميق الانقسامات وزعزعة الاستقرار في أمريكا اللاتينية.

وعلى جانب آخر أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل فجر اليوم الاثنين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل لعب دور رئيسي في شؤون فنزويلا، وموحياً بإمكانية توسيع عملياتها لتشمل كولومبيا.

وقال ترامب إن التركيز الحالي لبلاده ينصب على "إصلاح" الوضع في فنزويلا أكثر من تنظيم انتخابات عاجلة، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى "في الوقت المناسب".

 وأضاف أن الولايات المتحدة كانت "مستعدة لموجة ثانية" من العمليات في فنزويلا، لكنه استدرك: "لا أعتقد أننا سنحتاج إليها".

