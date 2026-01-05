هل يفرج عن مادورو بكفالة بعد جلسة محكمة نيويورك ؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن الإجراءات التي ستسير عليها الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، أمام محكمة نيويورك التي يمثل أمامها اليوم، وذلك بعد اعتقاله إثر عملية أمريكية يوم السبت، حيث يواجه تهمًا تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

الإفراج عن مادورو بكفالة

وأوضح المحلل القانوني البارز في شبكة CNN، إيلي هونيج، أن جلسة محاكمة مادورو ستتضمن 4 إجراءات وهي:

أولًا، ستُعقد جلسة توجيه الاتهام، حيث سيُبلّغ مادورو بالتهم الموجهة إليه، وسيُمنح فرصة للرد عليها.

ثانيًا، سيتأكد القاضي من تعيين محامٍ للدفاع عن مادورو.

ثالثًا، سينظر القاضي في إمكانية الإفراج عنه بكفالة، مع أن احتمالية الموافقة عليها ضئيلة.

أخيرًا، من المرجح أن يُحدد القاضي جدولًا زمنيًا للقضية، وقد نتعرف على سرعة سير القضية، والمدة المتاحة للأطراف لتقديم طلباتهم، وربما موعد المحاكمة.

محامي ويكيليكس يدافع عن مادورو

وفي وقت سابق من يوم الاثين، عين باري بولاك المحامي الذي دافع عن مؤسس موقع ويكيلكس وليام أسانج، ليترافع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأبلغ مارك دونيلي، وهو محامٍ متخصص في قضايا ذوي الياقات البيضاء من هيوستن ومدعٍ عام سابق في وزارة العدل الأمريكية، المحكمة بأنه سيمثل زوجة مادورو، سيليا فلوريس وتشير سيرته الذاتية في مكتب المحاماة إلى أنه يتحدث الإسبانية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.