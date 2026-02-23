قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات دولية تقل 1600 سائح

ابراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 9 رحلات طيران دولية أغلبها قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل على متنها قرابة 1600 سائح، وذلك ضمن إجمالي 171 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وكثّفت السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير إجراءات الوصول، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المعمول بها، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقرر إقامتهم بها، لقضاء عطلاتهم بمدينة مرسى علم التي تعد من أبرز المقاصد الشاطئية على ساحل البحر الأحمر.

وبحسب جداول التشغيل، تضمنت رحلات اليوم رحلتين من بولندا، ورحلتين من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، إضافة إلى رحلة من إيطاليا، وأخرى من تركيا، فضلاً عن رحلة داخلية.

وتستقبل مرسى علم رحلات أسبوعية من نحو 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، بما يعكس استمرار تدفق الحركة السياحية الأوروبية إلى منتجعات البحر الأحمر، وارتفاع معدلات الإقبال على السياحة الشاطئية خلال الموسم الحالي.

اخبار البحر الأحمر مرسى علم مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

