شهادة تكشف صفقة خطيرة .. روسيا عرضت فنزويلا مقابل أوكرانيا

زعمت فيونا هيل، المستشارة السابقة لترامب، في جلسة استماع أمام الكونجرس عام 2019 أن مسئولين روس أبدوا استعدادهم للسماح لواشنطن بممارسة مصالحها البحرية في فنزويلا، شريطة أن تسمح الولايات المتحدة لموسكو بفعل الشيء نفسه في أوكرانيا.

هجوم أمريكا ضد فنزويلا

وحظيت تصريحات هيل باهتمام واسع النطاق في أعقاب هجوم ترامب على فنزويلا في 3 يناير واعتقاله للرئيس نيكولاس مادورو.

وقبل سنوات من الهجوم على فنزويلا، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، طرح الكرملين في أبريل 2019 إمكانية التخلي عن نفوذه في فنزويلا مقابل السيطرة الكاملة على أوكرانيا، بحسب هيل، التي كانت آنذاك مستشارة رفيعة المستوى لترامب.

فيونا هيل

وأدلت هيل بشهادتها أمام المشرعين خلال جلسة استماع في نوفمبر 2019 قائلةً: "كان المسؤولون الروس يُلمّحون بقوة إلى رغبتهم في إبرام اتفاقية تبادل غريبة بين فنزويلا وأوكرانيا".

مبدأ مونرو الأمريكي والروسي

وأوضحت هيل أن مبادرات موسكو كانت "غير رسمية"، لكن الرسالة كانت واضحة: "كما تعلمون، لديكم مبدأ مونرو. تريدوننا أن نُبعدنا عن منطقتكم. حسنًا، لدينا نسختنا الخاصة من هذا المبدأ. أنتم في منطقتنا في أوكرانيا".

وقالت “هيل” إنها أُرسلت إلى روسيا لرفض هذا المقترح مع ذلك، وبعد سبع سنوات، استند ترامب إلى مبدأ مونرو - الذي يُؤكد حق الولايات المتحدة في الهيمنة الاقتصادية على نصف الكرة الغربي - لتبرير هجومه على فنزويلا واستحواذ الولايات المتحدة على صناعة النفط في البلاد.

