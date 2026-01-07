زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل جزيرة ميندانا و جنوب الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالاً بقوة 6.7 درجة ضرب سواحل مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع في تمام الساعة 11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 42 كيلومتراً، وكان مركزه على بعد حوالي 47 كيلومتراً من بلدة ماناي الساحلية.

وشعر سكان الجزيرة بالهزات الأرضية.

وتوقع المعهد أن يُحدث الزلزال هزات ارتدادية وأن يتسبب بأضرار، لاسيما في المناطق القريبة من مركزه.

وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً نظراً لموقعها على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تقع على حدود صفائح تكتونية رئيسية، وتشتهر بنشاطها الزلزالي وثورانها البركاني.