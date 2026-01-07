قصف جوي على الضالع باليمن يستهدف مخازن أسلحة لقوات «الزبيدي»

أفادت وسائل إعلام يمينية، يوم الأربعاء بأن التحالف العربي شن غارات على مدينة الضالع اليمنية، مستهدفًا مخازن أسلحة تابعة لقوات عيدروس الزبيدي في منطقة حبيل الريدة بمحافظة الضالع.

وأكد شهود عيان سماع انفجارات عنيفة هزّت أرجاء المحافظة، تزامنًا مع تحليق مكثف لطيران.

وكان التحالف العربي أعلن أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حرك قوات كبيرة باتجاه الضالع، إلى جانب الأسلحة والعربات القتالية من معسكري حديد والصولبان.

وأكد التحالف أن عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم دون أن يبلغ قيادات وأعضاء الانتقالي الجنوبي، ووزع أسلحة وذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إلى إحداث اضطراب.