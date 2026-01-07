إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعت وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة.

وقالت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة، إن ديوسدادو كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن، هو واحد من عدد قليل من الموالين لمادورو الذين قرر ترامب الاعتماد عليهم كحكام مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح أن المسؤولين قلقون للغاية من أن كابيلو قد يعرقل مساعيهم، ويسعون لإجباره على التعاون، بينما يبحثون في الوقت نفسه عن سبل لإخراجه من السلطة ونفيه في نهاية المطاف.

وقال المصدر إن المسؤولين أبلغوا كابيلو عبر وسطاء بأنه في حال عصيانه فإنه قد يواجه مصيرا مشابها لمصير مادورو، أو قد يعرض حياته للخطر.

أفادت صحيفة واشنطن بوست، يوم الأربعاء أن الحكومة الأمريكية تقدر أن حوالي 75 شخصاً لقوا حتفهم خلال الغارة العسكرية التي شنتها يوم السبت للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسئولين مطلعين، أن العدد يشمل عشرات القتلى نتيجة معركة بالأسلحة النارية في مجمعه السكني في كاراكاس.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة على الإحاطة لشبكة CNN أن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأمريكية التي كانت تحاول اعتقالهما.