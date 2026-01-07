تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

أفادت مصادر مطلعة على الإحاطة لشبكة CNN أن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأمريكية التي كانت تحاول اعتقالهما.

هروب مادورو وزوجته

وأوضح المسؤولون، وفقًا للمصادر، أن مادورو وفلوريس ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما بالأرض أثناء محاولتهما الهرب.

وأضافت المصادر أن عناصر من قوات دلتا ألقوا القبض عليهما وقدموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع.

وقدّم كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، والمدعية العامة بام بوندي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، إحاطة لكبار المشرعين لأكثر من ساعتين مساء الاثنين.

مثل مادورو وزوجته أمام المحكمة يوم الاثنين وهما يعانيان من إصابات ظاهرة، وأبلغ محامي فلوريس القاضي بأنها "تعرضت لإصابات بالغة" أثناء اختطافها.

إصابة مادورو وزوجته

وأضاف: "يُعتقد أيضاً أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمة شديدة في أضلاعها". وطلب محاميها إجراء أشعة سينية وفحصاً طبياً شاملاً لضمان سلامتها.

وخلال الجلسة، تمايلت فلوريس وأمالت رأسها، بينما واجه مادورو صعوبة في الجلوس والوقوف في بعض الأحيان، وفقاً لمراسلين في المحكمة. وأظهرت رسومات تخطيطية لفلوريس في قاعة المحكمة ضمادات على رأسها.

ووصف مسؤولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة، بحسب مصادر لشبكة CNN.