ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا ستعيد ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات.

النفط الفنزويلي

وقال “ترامب” على منصته "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء: "سيُباع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في عائداته لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!".

وأضاف: "لقد طلبت من وزير الطاقة كريس رايت تنفيذ هذه الخطة فورًا وسيتم نقل النفط بواسطة سفن تخزين، وإيصاله مباشرةً إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق ، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، الحداد سبعة أيام على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي في كاراكاس.

وقالت لقناة VTV الفنزويلية يوم الثلاثاء: "لقد اتخذت قرارًا بإعلان الحداد سبعة أيام تكريمًا وتقديرًا لأرواح الشباب والشابات الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن فنزويلا، دفاعًا عن الرئيس نيكولاس مادورو".

كما طالبت بعودة مادورو وزوجته سيليا فلوريس، المحتجزين حاليًا لدى الولايات المتحدة في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، نيويورك. وقد دفعا ببراءتهما من تهم حيازة المخدرات والأسلحة يوم الاثنين.

وأضافت رودريجيز: "لا توجد حرب هنا لأننا لسنا في حالة حرب. نحن شعب، بلد مسالم، تعرض للاعتداء والهجوم".

لم تُحدد الحكومة الفنزويلية عدد القتلى والجرحى في الهجوم الأمريكي، لكن المدعي العام للبلاد صرّح بتعيين ثلاثة مسؤولين للتحقيق في عشرات الوفيات. وفي يوم الأحد، أعلنت الحكومة الكوبية مقتل 32 مواطناً كوبياً خلال العملية الأمريكية.