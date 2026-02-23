نصائح لمرضى الحساسية لتجنب حدوث مضاعفات خلال نهار رمضان.. فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن تزامن شهر رمضان مع التقلبات الجوية ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، يمثل بيئة مهيجة لمرضى الحساسية بمختلف أنواعها، سواء حساسية الأنف أو الصدر أو الجلد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مرضى حساسية الأنف يمكنهم الصيام بأمان من خلال تناول قرص مضاد للحساسية قبل النوم يوميًا، مع استخدام بخاخة مياه البحر لغسل الأنف قبل النوم أو قبل السحور، لما لذلك من دور في تقليل الاحتقان ومنح شعور بالراحة طوال فترة الصيام.

وأشار إلى أن مرضى حساسية الصدر يمكنهم الاعتماد على ما يُعرف ببخاخات التحكم الحديثة، والتي تُستخدم بعد الإفطار وبعد السحور مباشرة، موضحًا أن هذه البخاخات تحسن كفاءة الرئة خلال ساعات الصيام، وتقلل الحاجة إلى بخاخات الطوارئ المستخدمة أثناء نوبات الأزمة، ما يساعد المريض على استكمال صيامه دون مشكلات صحية.

وأضاف أن مرضى الحساسية الجلدية أو الأرتكاريا يمكنهم استخدام أدوية ممتدة المفعول تُؤخذ على جرعتين، إحداهما بعد الإفطار والأخرى بعد السحور، للحد من الحكة والسيطرة على الأعراض خلال النهار.



