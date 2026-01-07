ماكرون يُعرب عن نيته إجراء محادثات مع بوتين في أقرب وقت ممكن

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه على إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية: "يجب تنظيم كل شيء على المدى القريب. يجري حاليًا استئناف الاتصالات، ومن المتوقع أن تُعقد المحادثات خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدًا على ضرورة إجراء المحادثات "في أقرب وقت ممكن".

جاءت تصريحات ماكرون ردًا على سؤال من صحفي القناة، الذي أشار إلى تصريح الرئيس الفرنسي الأخير بأن الحوار مع بوتين سيكون مفيدًا، واستفسر عن أي تقدم في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا منفتحة دائمًا على الحوار إذا كان ماكرون مستعدًا للحوار.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن الكرملين سيُبلغه في حال تلقيه أي مقترحات للحوار بين زعيمي روسيا وفرنسا.