سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد الميلاد

أ ش أ

شارك السفير محمد نصر سفير مصر في فيينا وممثلها لدى المنظمات الدولية، مساء اليوم الثلاثاء ، في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة العذراء للأقباط الأرثوذوكس في العاصمة النمساوية فيينا.



واستمع الحضور إلى كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصورة بالفيديو لأقباط مصر في الخارج.



كما شارك في القداس القنصل العام محمد البحيري وأعضاء السفارة وأبناء الجالية المصرية في النمسا من المسلمين والأقباط .

ورأس الصلاة كهنة الكنيسة وتبادل الحضور التهاني بالعيد مع تمنيات بالسلام والخير على مصر الحبيبة.