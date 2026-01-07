تصعيد غير مسبوق.. ترامب يلّوح باستخدام الجيش الأمريكي لضم جزيرة جرينلاند

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استخدام الجيش الأمريكي للاستحواذ على جرينلاند، الإقليم الدنماركي.

ضم جزيرة جرينلاند بالقوة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لصحيفة "ذا هيل": "لقد أوضح الرئيس ترامب جليًا أن الاستحواذ على جرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".

وأضافت: "يناقش الرئيس وفريقه مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع، فإن استخدام الجيش الأمريكي هو دائمًا خيار متاح للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

ويأتي بيان ليفيت عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرّح لأعضاء الكونغرس خلال جلسة مغلقة يوم الاثنين بأن هدف ترامب هو شراء الجزيرة من الدنمارك.

صعّدت الإدارة الأمريكية مجدداً ضغوطها لاستعادة جزيرة جرينلاند بعد اعتقالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وسبق أن روّج ترامب لفكرة ضم جرينلاند، إلا أن العملية في فنزويلا زادت من حدة هذه الرغبة.

طمع ترامب في جرينلاند

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من تحقيق ذلك".

وأكّد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، تصريحات ترامب في مقابلة مع شبكة CNN يوم الاثنين.

وقال ميلر: "ينبغي أن تكون جرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة. لا داعي حتى للتفكير أو الحديث عن هذا الأمر في السياق الذي تسألون عنه، أي عملية عسكرية. لن يخوض أحد حرباً عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل مستقبل جرينلاند".

وهذه ليست المرة الأولى التي لا يستبعد فيها ترامب استخدام القوة العسكرية لاستعادة الجزيرة.