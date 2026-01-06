إعلام عبري: قتيل وعدد من الإصابات الخطيرة في القدس جراء دهس خلال تظاهرة للحريديم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بمقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، بعضها وصفت بالخطيرة، إثر حادث دهس وقع خلال تظاهرة للحريديم في مدينة القدس المحتلة.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فإن حافلة دهست مجموعة من المتظاهرين الحريديين أثناء احتجاجهم على قانون التجنيد الإجباري، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن “واقعة سير” دون وجود خلفية قومية أو أمنية.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت سائق الحافلة في موقع الحادث، وقامت باقتياده إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق في ملابسات الواقعة، فيما هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وشهدت المنطقة حالة من التوتر والاستنفار، بالتزامن مع إغلاق عدد من الطرق المحيطة بمكان الحادث، وسط استمرار الاحتجاجات الحريدية الرافضة لقانون التجنيد.