مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعه الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتراف الأحادي بما يسمى "جمهورية أرض الصومال" من قبل إسرائيل، داعياً إلى سحب هذا الاعتراف فوراً.



وجدد المجلس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تأكيده التزامه الثابت بسيادة ووحدة وسلامة أراضي واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك انسجاماً مع أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبروتوكول مجلس السلم والأمن، وميثاق الأمم المتحدة.



وشدد المجلس على أنه لا يحق لأي طرف امتلاك سلطة أو سند قانوني لتغيير الوضع الإقليمي لدولة عضو في الاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن أي إعلان من هذا القبيل يعد لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي.