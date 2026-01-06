مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب

أكد مسؤول سوري رفيع المستوى اليوم أن التقدم في الملفات الاستراتيجية مع إسرائيل مستحيل دون وجود جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024.

وأشار المسؤول، في تصريح لوكالة "رويترز"، إلى أن المبادرة الأميركية الحالية تشكل "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل في اتجاه إيجابي.

وأضاف أن المبادرة الأميركية تتضمن بندًا يقضي بوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور.

وأوضح المسؤول السوري أن دمشق تعتزم دراسة المبادرة الأميركية بعناية، مؤكداً أن أي خطوات مستقبلية نحو المفاوضات ستكون مشروطة بالالتزام الكامل بالشروط السورية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي.