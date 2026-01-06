سوريا.. القبض على مسئول التحقيق السابق في أمن الدولة بإدلب

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب بسوريا، العميد غسان باكير، القبض على المدعو خالد محمد الحسين، الذي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب خلال فترة حكم النظام السابق، وذلك لتورطه في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين من أبناء المحافظة.

وفي تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على “تلجرام” قال باكير: “إن نتائج التحقيقات الأولية، أوضحت أن المذكور عمل محققاً في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب، حيث ثبت تورطه في التحقيق مع الثائرين ضد النظام البائد، وتلفيق التهم الكيدية بحقهم”.

ولفت باكير إلى أنه بعد تحرير مدينة إدلب من قبضة النظام البائد، انتقل المذكور إلى محافظة حماة، حيث عمل في قسم الدراسات التابع للأفرع الأمنية، واستمر في ذلك حتى سقوط النظام السابق.

ونوه إلى أنه جرى إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسئولي النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.