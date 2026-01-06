قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سوريا .. توغل 12 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا الجولان

قوات الاحتلال- أرشيفي
محمود نوفل


أفادت تقارير إعلامية بأن 12 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وبالأمس ؛ وفي سياق آخر كشف مصدر عسكري لقناة “الإخبارية” السورية، أن الجيش العربي السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحيط دير حافر، شرق حلب؛ وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات.

وأشار المصدر، إلى أن هجمات “قسد” عبر الطائرات المسيرة، أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية، موضحا أن رد الجيش السوري على هجمات قسد “سيكون محدودا”.

وأكد المصدر، أن الجيش السوري أغلق طريق حلب - الرقة؛ بعد استهداف قسد حاجزا بمحيط دير حافر، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية يرجّح أنها إسرائيلية في سماء دمشق.

وشهدت مدينة حلب في سوريا، ليل الأربعاء – الخميس الماضيين، تفجيرًا انتحاريًا وقع في أثناء محاولة قوى الأمن إيقاف شخص مشتبه به قرب حي باب الفرج؛ ما أسفر عن مقتل شرطي، وإصابة عنصرين آخرين.

ووفق تقارير إعلامية سورية، نجحت الأجهزة الأمنية السورية في إحباط مخطط لتنظيم "داعش الإرهابي"، كان يستهدف تنفيذ سلسلة هجمات انتحارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية في أكثر من محافظة، مع تركيز خاص على مدينة حلب، وفق وزارة الداخلية.

وذكرت الداخلية السورية، أن معلومات استخبارية دقيقة جُمعت؛ عقب متابعة مكثفة لتحركات خلايا التنظيم، وبالتنسيق مع "جهات شريكة في مكافحة الإرهاب"؛ كشفت عن نية "داعش" استهداف الكنائس وأماكن التجمع المدني في ليلة رأس السنة.

سوريا ريف القنيطرة قوات الاحتلال قسد الداخلية السورية

