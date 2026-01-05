قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ

فرناس حفظي

كشف موقع والا الإسرائيلي ، أنه خلال مناقشات برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ، تقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية مع سوريا ومنطقة جبل الشيخ.

وعلى جانب آخر، حذر الجيش الإسرائيلي من مخطط إيراني يستهدف تصفية الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في ظل بيئة أمنية وصفها بأنها شديدة التوتر وغير مستقرة في دمشق، و كشف موقع والا العبري، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن التحذيرات طُرحت خلال سلسلة من مناقشات أمنية مغلقة تناولت تهديدات مباشرة تطال قيادات بارزة في سوريا.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إيران تتعاون مع جهات معادية أخرى لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف الشرع، ما يفرض عليه تكثيف الإجراءات الأمنية وبذل جهود كبيرة لحماية نفسه وترسيخ استقرار نظامه، ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح قنوات اتصال بين إسرائيل وسوريا، وتصاعد التوترات الإقليمية.


وأكدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن دروس هجوم السابع من أكتوبر تفرض الإصرار على استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، معتبرة هذا الوجود “درعا أساسيا” لحماية التجمعات السكنية على طول الحدود، وذكرت المصادر أن مناقشات رفيعة المستوى جرت خلال الأشهر الماضية بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، وانتهت بقرار واضح بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، بما في ذلك جبل الشيخ.


وكشفت المصادر أن السياسة الإسرائيلية في سوريا تقوم على تقسيم مسرح العمليات إلى ثلاث مناطق رئيسية: الأولى منطقة أمنية على خط التماس لحماية الحدود والمجتمعات الإسرائيلية، والثانية منطقة أمنية بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية لمنع تمركز الجماعات المسلحة، أما الثالثة فهي منطقة نفوذ تمتد من جنوب السويداء إلى أطراف دمشق، وتُعد منطقة منزوعة السلاح تخضع للرقابة لمنع إدخال أسلحة متطورة أو إقامة قواعد عسكرية معادية.

وزير الدفاع يسرائيل كاتس المنطقة الأمنية سوريا منطقة جبل الشيخ

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

جانب من الحريق

5 مصابين.. النيران تلتهم 6 آلاف متر بحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

أرشيفية

محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل طفل قليوب

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل بدر 2

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

