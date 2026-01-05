قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

أحمد الشرع
أحمد الشرع
فرناس حفظي

حذر الجيش الإسرائيلي من مخطط إيراني يستهدف تصفية الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في ظل بيئة أمنية وصفها بأنها شديدة التوتر وغير مستقرة في دمشق، و كشف موقع والا العبري، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن التحذيرات طُرحت خلال سلسلة من مناقشات أمنية مغلقة تناولت تهديدات مباشرة تطال قيادات بارزة في سوريا.


وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إيران تتعاون مع جهات معادية أخرى لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف الشرع، ما يفرض عليه تكثيف الإجراءات الأمنية وبذل جهود كبيرة لحماية نفسه وترسيخ استقرار نظامه، ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح قنوات اتصال بين إسرائيل وسوريا، وتصاعد التوترات الإقليمية.


وأكدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن دروس هجوم السابع من أكتوبر تفرض الإصرار على استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، معتبرة هذا الوجود “درعا أساسيا” لحماية التجمعات السكنية على طول الحدود، وذكرت المصادر أن مناقشات رفيعة المستوى جرت خلال الأشهر الماضية بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، وانتهت بقرار واضح بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، بما في ذلك جبل الشيخ.


وكشفت المصادر أن السياسة الإسرائيلية في سوريا تقوم على تقسيم مسرح العمليات إلى ثلاث مناطق رئيسية: الأولى منطقة أمنية على خط التماس لحماية الحدود والمجتمعات الإسرائيلية، والثانية منطقة أمنية بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية لمنع تمركز الجماعات المسلحة، أما الثالثة فهي منطقة نفوذ تمتد من جنوب السويداء إلى أطراف دمشق، وتُعد منطقة منزوعة السلاح تخضع للرقابة لمنع إدخال أسلحة متطورة أو إقامة قواعد عسكرية معادية.


وفي السياق ذاته، أبدى مسؤولون في الإدارة الأمريكية تساؤلات بشأن عدم توسع الجيش الإسرائيلي في السيطرة على مساحات أكبر داخل سوريا، ورد مسؤول إسرائيلي بأن الهدف ليس السيطرة على السكان المحليين، بل إنشاء منطقة أمنية تحمي الجبهة الداخلية الإسرائيلية وتتيح تقديم دعم أفضل للدروز في منطقة جبل الدروز.

الجيش الإسرائيلي الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع سوريا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

المتوفيين

مأساة في طوخ.. أب يموت حزنا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية| القصة الكاملة

أموريم

أنا المدير الفني.. رسالة نارية من أموريم تهز مانشستر يونايتد .. التفاصيل الكاملة لتوتر العلاقة بين المدرب وإدارة النادي الإنجليزي

طبيب التجميل أحمد النعماني

انفلات داخل عيادة تجميل خاصة.. تحقيقات في وقائع تصوير فتيات وملامسات جسدية منسوبة للـطبيب

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد