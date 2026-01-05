إيران: إسرائيل تسعى لاستغلال كل فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية

اتهمت إيران إسرائيل يوم الاثنين بمحاولة تقويض وحدتها الوطنية، وذلك بعد أن أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه للاحتجاجات في الجمهورية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "إن الكيان الصهيوني (إسرائيل) مصمم على استغلال كل فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، وعلينا أن نبقى متيقظين"، قبل أن يتهم القادة الإسرائيليين والأمريكيين بـ"التحريض على العنف".

من جانبه توعد ترامب إيران بضربها بقوة إذا ما قامت بالتعرض لمواطنيها بالقمع وسقط مزيد من القتال جراء المظاهرات.