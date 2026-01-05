رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن التعليق على واقعة اختطاف مادورو

امتنعت ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء اليابانية مجددا عن تقييم العدوان الأمريكي على فنزويلا، مؤكدة أن أولوية حكومتها هي أمن مواطنيها والدبلوماسية الهادفة لإعادة الديمقراطية لفنزويلا.





وقالت تاكايشي: "بخصوص سؤالكم المتعلق بفنزويلا، كانت حكومة اليابان قد أكدت سابقًا على أهمية استعادة الديمقراطية في فنزويلا في أسرع وقت ممكن. لطالما تمسكت بلادنا بالقيم والمبادئ الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، و ذلك خلال أول مؤتمر صحفي لها في عام 2026.





وستواصل الحكومة اليابانية، انطلاقًا من هذا الموقف المتماسك، العمل بشكل وثيق مع الدول المعنية، بما فيها مجموعة السبع، لضبط الإجراءات الهادفة إلى استعادة الديمقراطية واستقرار الأوضاع في فنزويلا".





وأضافت تاكايشي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في فنزويلا.



