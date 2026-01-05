قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن التعليق على واقعة اختطاف مادورو

هاجر رزق

امتنعت ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء اليابانية مجددا عن تقييم العدوان الأمريكي على فنزويلا، مؤكدة أن أولوية حكومتها هي أمن مواطنيها والدبلوماسية الهادفة لإعادة الديمقراطية لفنزويلا.


 

وقالت تاكايشي: "بخصوص سؤالكم المتعلق بفنزويلا، كانت حكومة اليابان قد أكدت سابقًا على أهمية استعادة الديمقراطية في فنزويلا في أسرع وقت ممكن. لطالما تمسكت بلادنا بالقيم والمبادئ الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، و ذلك خلال أول مؤتمر صحفي لها في عام 2026.


 

 وستواصل الحكومة اليابانية، انطلاقًا من هذا الموقف المتماسك، العمل بشكل وثيق مع الدول المعنية، بما فيها مجموعة السبع، لضبط الإجراءات الهادفة إلى استعادة الديمقراطية واستقرار الأوضاع في فنزويلا".


 

وأضافت تاكايشي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في فنزويلا.


 

