قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يلوح بضربة قوية على إيران.. ونتنياهو ينتظر الضوء الأخضر

ارشيفية
ارشيفية
البهى عمرو

نشرت القاهرة الإخبارية تقريا يوضح أن هناك تصاعدت حدة الخطاب الأمريكي تجاه إيران اليوم الاثنين، في ظل احتجاجات داخلية مستمرة، بعد أن لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه "ضربة قوية جدًا" إذا ما استخدمت السلطات الإيرانية العنف ضد المتظاهرين، مهددًا بالتدخل لحمايتهم، بعد موجة احتجاجات شملت عدة مدن.

وتشير تصريحات ترامب الرسمية إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وستتدخل إذا تصاعد القمع ضد المحتجين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز ".

تصعيد أمريكي
أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "تراقب الوضع عن كثب" في إيران، محذرًا من أن طهران ستواجه "ضربة قوية جدًا" إذا بدأت "بقتل الناس كما فعلت في الماضي". وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران للأسبوع الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية.

وتأتي التصريحات الأمريكية وسط تقارير عن سقوط ضحايا في الاحتجاجات الإيرانية، حيث أسفرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، من بينهم عناصر من قوات الأمن، فيما أفادت منظمات حقوقية بسقوط 16 قتيلًا على الأقل.

النشاط العسكري الإسرائيلي
تشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة أو "الضوء الأخضر" لشن هجمات مستقبلية ضد إيران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر رسمية أن إسرائيل تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس ترامب؛ بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد.

ويركز الملف على تجديد البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري، ودعم ما تصفه إسرائيل بالإرهاب. غير أن تحليلات لاحقة تشير إلى أن اجتماع نتنياهو الأخير مع ترامب في مارالاجو لم يسفر عن أي ضمانات أمريكية واضحة بشأن الموافقة على ضربة إسرائيلية منفردة ضد إيران.

الاحتجاجات الداخلية الإيرانية


على الصعيد الداخلي الإيراني، لا تزال الاحتجاجات مستمرة رغم محاولات السلطات احتواءها، فيما صدرت تصريحات تصالحية نسبيًا عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قال إن "الاحتجاج السلمي حق من حقوق المواطنين"، معترفًا بوجود "ضغوط معيشية حقيقية"، مشددًا على أن "الأساليب القسرية لا تؤدي إلى إقناع المجتمع أو تهدئته". كما أقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ببعض مشروعية المطالب الاقتصادية للمحتجين.

الخطاب الأمريكي إيران دونالد ترامب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

علاء عبده: كنت أتمنى انضمام حمزة عبدالكريم لمنتخب كأس العرب.. ومونديال الناشئين سبب عرض برشلونة

حسام حسن

بشير التابعي: حسام حسن خلق حالة من الاستقرار وبنين اختبار صعب

كمال درويش

كمال درويش يضع روشتة عبور الزمالك من الأزمة المالية

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد