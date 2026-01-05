ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدًا أن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الجارية سيقابل برد قوي من جانب الولايات المتحدة، مشددًا على أن واشنطن تراقب تطورات الأوضاع الداخلية عن كثب ولن تتسامح مع أي استهداف للمدنيين.

وأوضح ترامب، في تصريحات له، أن أي تصعيد يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المحتجين سيواجه بما وصفه بـ«رد قاسٍ للغاية»، في إشارة إلى استعداد الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات حازمة حال تفاقم الأزمة داخل إيران.

وردا على تهديدات ترامب نقلت وسائل اعلام ايرانية عن الخارجية أن الايرانيين لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي.

من جانبه قال علي ‌لاريجاني، ‌كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني ان التدخل الأمريكي في الاحتجاجات سيؤدي إلى نشر الفوضى في ‍أنحاء المنطقة ما يعكس حالة القلق والارتباك التي يعاني منها النظام.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإيرانية عن إجراءات اقتصادية عاجلة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، حيث قررت زيادة قيمة الإعانات الشهرية المقدمة للمواطنين، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة والتراجع الكبير في سعر العملة المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر» عن المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي، أن الدعم الشهري سيرتفع من 3 ملايين ريال إلى 10 ملايين ريال، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مسعى لتخفيف الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين.