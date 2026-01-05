ترامب يتوعد إيران: سنضرب بقوة شديدة إذا قُتل المزيد من المتظاهرين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران  من أنها ستتعرض "لضربة قوية جداً" من قبل الولايات المتحدة إذا لقي المزيد من المتظاهرين حتفهم خلال المظاهرات التي دخلت أسبوعها الثاني.

وتابع: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة شديدة"، هذا ما قاله ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة.

بدأت الاحتجاجات، التي اندلعت بسبب أزمة غلاء المعيشة، بإضراب أصحاب المتاجر في طهران في 28 ديسمبر.

وبحسب حصيلة تستند إلى تقارير رسمية، فقد قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينهم أفراد من قوات الأمن.

وتُعد هذه المظاهرات الأهم في إيران منذ حركة 2022-2023 التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها، والتي تم اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.

