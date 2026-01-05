قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيمثل، الإثنين، أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، في أول جلسة قضائية له منذ توقيفه خلال عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن جلسة الاستماع حددت عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش)، من دون الكشف عن تفاصيل الجلسة أو طبيعة الإجراءات المنتظرة.

وبحسب التقارير، جرى توقيف مادورو (63 عامًا) وزوجته سيليا فلوريس في وقت مبكر من صباح السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل نقلهما إلى خارج البلاد، في عملية أثارت ردود فعل سياسية ودبلوماسية واسعة.

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي بالضلوع في قضايا تتعلق بـ“إرهاب مرتبط بالمخدرات”، متهمة إياه باستغلال سلطته لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية. كما تزعم وزارة العدل الأميركية أن مادورو حقق مكاسب شخصية من هذه الأنشطة، وتحالف لسنوات مع شبكات تهريب مخدرات وعصابات إجرامية منظمة.

وكانت واشنطن قد وجهت اتهامات رسمية لمادورو في عام 2020، وأعلنت حينها عن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، فيما تشير تقارير حديثة إلى دخول لائحة اتهام محدثة حيز التنفيذ.

وتشمل القضية اتهامات موجهة إلى زوجته وابنه باعتبارهما متهمين مشاركين، إضافة إلى وزير الداخلية الحالي ووزير داخلية سابق، إلى جانب أحد قادة العصابة الإجرامية المعروفة باسم “ترين دي أراجوا”.

