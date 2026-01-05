فنزويلا.. نجل مادورو يدعو إلى تظاهرات حاشدة

دعا نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المعروف بـ«نيكولاسيتو»، مساء الأحد أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر في أنحاء فنزويلا، وذلك على خلفية اعتقال الولايات المتحدة للرئيس مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها واشنطن في العاصمة كاراكاس، وأثارت توتراً دولياً واسعاً.

وفي تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل، قال نيكولاسيتو، وهو نائب في الجمعية الوطنية وأحد أبرز وجوه دعم النظام: «ستروننا في الشوارع… ستروننا نرفع رايات الكرامة»، مؤكداً رفضه لما وصفه بمحاولة إضعاف قيادته وأنصاره.

وأظهرت لقطات وصور تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل احتجاجات في كاراكاس وعدد من المدن الفنزويلية، حيث تجمع أنصار النظام حاملين صور مادورو وهتافات قوية ضد التدخل الأمريكي، في حين أعلنت المعارضة أن اعتقال الرئيس يمثل “خطوة مهمة لكن غير كافية” لإحداث انتقال سياسي حقيقي في البلاد.