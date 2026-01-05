قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025
ستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث أمام جراج أكاديمية الفنون
هل يجوز تغطية الفم والأنف بالكوفية بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح الحكم
بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي
اليمن.. قوات درع الوطن تحبط محاولة تهريب أسلحة منهوبة وتضبط المتورطين
مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية

محمود عبدالقادر

عقدت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، اليوم أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ توليها مهامها، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم عمل الحكومة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي السياق ذاته، نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن ديلسي رودريجيز ستلتزم بالمطالب الأمريكية.

ترامب يهدد

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تخضع للتدخل الأمريكي، نحن بحاجة إلى جرينلاند، بكل تأكيد فهي محاطة بسفن روسية وصينية".

ووجه الرئيس الأمريكي تهديداً للزعيمة الفنزويلية الجديدة، نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قائلاً: "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمناً باهظاً، ربما أكبر من ثمن مادورو"، وأوضح ترامب أنه لن يقبل بما وصفه برفض رودريغيز القاطع للتدخل العسكري الأمريكي الذي أسفر عن القبض على مادورو.

وأضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع موقع" أتلانتك"، بشأن مستقبل فنزويلا، أن هناك تحول واضح عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، رافضًا مخاوف الكثيرين من مؤيديه.

وقال: "كما تعلمون، إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تسمونه، أفضل مما هو عليه الآن. لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك".

