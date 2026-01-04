قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير دفاع كولومبيا: أكثر من 30 ألف جندي يتمركزون الآن على الحدود مع فنزويلا

الجيش الكولومبي
الجيش الكولومبي
فرناس حفظي

أعلنت  شبكة سي إن إن عن وزير الدفاع الكولومبي قوله إن أكثر من 30 ألف جندي كولومبي يتمركزون على طول حدود البلاد مع فنزويلا.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وتهديداته لكولومبيا.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عليه توخي الحذر بشأن ما وصفه بـ”مصانع الكوكايين” في بلاده.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لفنزويلا بأن تصبح نقطة ارتكاز لإيران أو حزب الله أو أي أطراف معادية أخرى في نصف الكرة الغربي، مشددًا على أن واشنطن ستواصل حصارها البحري واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي مقابلة مع شبكة CBS، أوضح روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء الوجود الإيراني والكوبي في فنزويلا، إلى جانب وقف أنشطة عصابات المخدرات التي تستخدم البلاد كقاعدة لعملياتها. وأضاف أن القرن الحادي والعشرين لن يشهد، في ظل الإدارة الحالية، انضمام دول مجاورة للولايات المتحدة إلى معسكر أعدائها.

وزير الدفاع الكولومبي 30 ألف جندي كولومبي الهجوم الأمريكي فنزويلا عتقال الرئيس نيكولاس مادورو مادورو

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير الزراعة

حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر .

حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر

أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

