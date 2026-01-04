وزير دفاع كولومبيا: أكثر من 30 ألف جندي يتمركزون الآن على الحدود مع فنزويلا

أعلنت شبكة سي إن إن عن وزير الدفاع الكولومبي قوله إن أكثر من 30 ألف جندي كولومبي يتمركزون على طول حدود البلاد مع فنزويلا.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وتهديداته لكولومبيا.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عليه توخي الحذر بشأن ما وصفه بـ”مصانع الكوكايين” في بلاده.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لفنزويلا بأن تصبح نقطة ارتكاز لإيران أو حزب الله أو أي أطراف معادية أخرى في نصف الكرة الغربي، مشددًا على أن واشنطن ستواصل حصارها البحري واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي مقابلة مع شبكة CBS، أوضح روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء الوجود الإيراني والكوبي في فنزويلا، إلى جانب وقف أنشطة عصابات المخدرات التي تستخدم البلاد كقاعدة لعملياتها. وأضاف أن القرن الحادي والعشرين لن يشهد، في ظل الإدارة الحالية، انضمام دول مجاورة للولايات المتحدة إلى معسكر أعدائها.