الرئيس الكوبي يدعو أمريكا الجنوبية للتوحد بعد اعتقال مادورو والاستعداد لمواجهة الهيمنة الأمريكية

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل شعوب أمريكا الجنوبية إلى الاصطفاف لمواجهة الهيمنة الأمريكية، بعد العملية التي نفذتها الولايات المتحدة واعتُقل على إثرها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وفي كلمة إلى شعبه عقب الحادث، أكد دياز كانيل وقوف كوبا إلى جانب فنزويلا، معلناً استعداد بلاده للتضحية من أجل فنزويلا وكوبا، واصفاً العدوان العسكري الأمريكي بأنه “غير مقبول”.

وجاءت تصريحاته خلال تظاهرة حاشدة في العاصمة الكوبية هافانا، وفي سياق متصل، نددت كوريا الشمالية بالعملية، واعتبرت اعتقال مادورو “تعدياً على سيادة فنزويلا”، بحسب الإعلام الرسمي. وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، نقلته وكالة الأنباء المركزية، أن بيونج يانغ “تدين بشدة العمل الهادف للهيمنة الذي ارتُكب في فنزويلا”، مضيفاً أن الحادث يبرز مرة أخرى “الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة”.