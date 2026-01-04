قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي: اختطاف مادورو انتهاك دولي يقلق موسكو وطهران |خاص

الخبير الروسي دينيس كوركودينوف
الخبير الروسي دينيس كوركودينوف
فرناس حفظي

في ظل التطورات الأخيرة في فنزويلا، بعد العملية العسكرية على كاراكاس و اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، تشهد الأروقة السياسية بالعديد من العواصم حالة من الجدل الواسع حول طبيعة التدخل الأمريكي وأبعاده القانونية والسياسية والجيوستراتيجية. 

وأجرى موقع صدى البلد حوارا مع رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، دينيس كوركودينوف، لتحليل هذه الأحداث وتداعياتها المحتملة داخليا وإقليميا ودوليا.

ـ هل يشكل الهجوم الأمريكي انتهاكا صارخا للنظام الدولي؟

ما جرى ليس واقعا جديدا، بل عودة إلى أقدم وأسوأ ممارسات العلاقات الدولية.. العملية العسكرية، المسماة «العزم المطلق»، استهدفت العاصمة والمنشآت العسكرية، وتهدف لاختطاف رئيس دولة ذات سيادة، وهو انتهاك صريح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن لأزمة داخلية أو شكوك حول شرعية القيادة أن تُسقط السيادة، الولايات المتحدة، متجاهلة مجلس الأمن، نصبت نفسها قاضيا ومنفذا للحكم، مستبدلة القانون الدولي بمنطق «حق الأقوى».

مادورو


ـ ما الهدف من اعتقال مادورو؟

 العملية ليست مجرد تنفيذ مذكرة توقيف، بل محاولة لتفكيك الجمهورية البوليفارية ونظام التشافيزية، بهدف استعادة النفوذ الأمريكي والسيطرة على النفط وقطع الشراكات مع روسيا والصين وإيران، العقوبات، الحصار البحري، والتحركات العسكرية السابقة كانت تمهيدا لذلك.


ـ هل تمتلك الولايات المتحدة شرعية قانونية لاعتقال رئيس دولة أخرى؟

لا القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء القائمين ويقصر ولاية المحاكم الوطنية على أراضي الدولة نفسها، العملية تنتهك أيضا معايير إلزامية مثل حظر العدوان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة السيادية وحق تقرير المصير.


ـ ما تأثير العملية  الأمريكية على العلاقات مع روسيا والصين وإيران؟

الحادثة تؤكد المخاوف من السياسة الأمريكية العدوانية، روسيا ترى ضرورة تعزيز سيادتها وقدراتها الدفاعية، والصين ستعيد تقييم استثماراتها ومبادرتها في المنطقة، بينما إيران ستعتبر ما حدث بروفة محتملة ضدها، الولايات المتحدة لم تعزل فنزويلا، بل وحدت خصومها وزادت مستوى التوتر الإقليمي والدولي.

ـ هل المعارضة الفنزويلية قادرة على إدارة فترة انتقالية؟

لا، المعارضة غير قادرة على إدارة السلطة، فهي تفتقد للسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية والخبرة في الحكم، شخصيات مثل ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس تعتبرها أعداد كبيرة دمى أمريكية، العملية الأمريكية زادت الأزمة تعقيدا، وقد تؤدي لحرب أهلية أو صراع مسلح طويل.

ـ هل سيصبح نموذج فنزويلا نموذجا للتدخل الأمريكي؟

نعم، فنزويلا اختيرت كنموذج تجريبي، يشمل تهيئة الرأي العام، التصعيد الهجين، استخدام القوة لاعتقال القادة، وفرض سيطرة خارجية خلال مرحلة انتقالية، الرسالة واضحة لكل الدول المستقلة، لكن نجاح النموذج مرتبط بظروف خاصة، خاصة في دول قوية عسكريا أو نوويا.


ـ من المحتمل أن يخلف مادورو؟

حاليا هناك عدة مسارات متوازية للخلافة، ديلسي رودريغيز كرئيسة بالإنابة تمثل استمرار النظام، لكنها تعتمد على تماسك الأجهزة الأمنية.

الحكومة الانتقالية التي تدعمها الولايات المتحدة، حيث المرشحون مثل إدموندو غونزاليس وماريا كورينا ماتشادو يفتقدون للشرعية الشعبية، وتعتبرهم واشنطن دمى.

السيناريو العسكري الأخطر، حيث انقسام الجيش قد يؤدي إلى صراع طويل وانقسام البلاد، خصوصا إذا تدخلت القوات الأمريكية.

في النهاية  لن يظهر خليفة شرعي وسلمي في المستقبل المنظور، والخيارات المتاحة هي إما إدارة دمية تحت السيطرة الخارجية، أو صراع دموي يهدد الدولة نفسها.

فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو التدخل الأمريكي دينيس كوركودينوف الهجوم الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية Sprix

طلاب أولى ثانوي أزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري

مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري

ما مفهوم البركة بمعناها المتعارف عليه في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

ما مفهوم البركة في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد