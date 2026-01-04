قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خبير روسي لـ«صدى البلد»: سقوط «مادورو» بروفة لإيران وضربة لاستثمارات الصين الاستراتيجية

ترامب يتابع عملية اختطاف مادورو
ترامب يتابع عملية اختطاف مادورو
فرناس حفظي

قال رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، دينيس كوركودينوف، إن أحداث 3 يناير ليست مجرد أزمة ثنائية في العلاقات، بل نقطة استراتيجية لا عودة عنها تؤكد المخاوف الأكبر لموسكو وبكين وطهران بشأن طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية.


 وأوضح رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، دينيس كوركودينوف، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بالنسبة لروسيا، هذه رسالة واضحة أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام أقسى الوسائل لتحقيق الهيمنة العالمية، بما في ذلك اختطاف رؤساء الدول، وقد أدان وزير الخارجية الروسي العدوان وطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، لكن العواقب ستتجاوز الاحتجاجات الدبلوماسية، فالحادثة تؤكد صحة مسار روسيا نحو تعزيز سيادتها وقدرتها الدفاعية وتطوير المؤسسات متعددة الأقطاب.

 وأضاف الخبير  الروسي، أن تصريح نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف بأن امتلاك ترسانة نووية هو الوسيلة الوحيدة لحماية الدولة من "المتنمرين الأثرياء" ليس خطاباً بل استنتاج استراتيجي مرير ستتبناه العديد من الدول.

دينيس كوركودينوف


وتابع بالنسبة للصين فتعتبر الحادثة ضربة لاستثماراتها الاستراتيجية وأمنها الطاقي، إذ إن فنزويلا شريك مهم ضمن مبادرة الحزام والطريق.

ويبدو أن بكين ستعيد النظر في استراتيجيتها، مفضلة حماية الأصول والعقود على تقديم الدعم السياسي لنظام معين، والدرس الأهم للصين هو أن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير الأنظمة بالقوة في الدول التي تقترب من منافسيها الجيوسياسيين، بما يؤثر مباشرة على موقفها تجاه تايوان. 

وأشار إلى أنه بالنسبة لإيران، كانت فنزويلا شريكًا مهمًا لمواجهة الضغط بالعقوبات، سقوط نظام مادورو سيُنظر إليه كاختبار أو بروفة محتملة لسيناريو مماثل ضد طهران.


النتيجة، بدلاً من عزل فنزويلا، حققت الولايات المتحدة العكس، إذ وحدت وراديكالية خصومها، وأظهرت لهم أن الحوار والاتفاقيات مع واشنطن بلا قيمة، وأن القوة والجاهزية لاستخدامها هما السبيل الوحيد، وهذا سيؤخر أي آفاق للتعاون حول القضايا العالمية لسنوات.

رئيس المركز الدولي دينيس كوركودينوف موسكو الإدارة الأمريكية

